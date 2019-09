La "iena" Ismaele La Vardera a cena in un ristorante di Pescara [FOTO]

Ismaele La Vardera, uno degli inviati siciliani del celebre programma televisivo "Le iene", è stato ieri sera a cena in un ristorante del centro di Pescara, per la precisione in via Roma.

Il giovane giornalista si trovava in zona perché nel pomeriggio aveva presentato, al centro d'Abruzzo Ipercoop di San Giovanni Teatino, il suo ultimo libro "Il peggio di me". L'incontro è stato moderato da Riccardo Varveri.

Ricordiamo che "Le Iene" stanno per ripartire: la prima puntata della nuova stagione della trasmissione satirica di Italia 1 andrà infatti in onda martedì 1° ottobre dalle ore 21,20.