Mense scolastiche Pescara, al via le iscrizioni al servizio

Sono ripartite ufficialmente oggi, lunedì 1 ottobre, le procedure per l'iscrizione al servizio delle mense scolastiche di Pescara, come annunciato nei giorni scorsi.

Come fa sapere l'assessore all'Istruzione Giacomo Cuzzi sono aperte le iscrizioni al Servizio di Refezione per l’anno scolastico 2018/2019.

Cuzzi invita le famiglie interessate ad adempiere alle formalità, in modo da accorciare al massimo i tempi della ripresa della mensa con la nuova gestione della Serenissima Ristorazione.

Questa la procedura esclusivamente online sulla piattaforma https://pescara.ecivis.it che va seguita per fruire della refezione scolastica:

i genitori degli alunni già utenti del Servizio possono accedere con le credenziali, utente e password, già in loro possesso;

i genitori degli alunni che usufruiscono del Servizio per la prima volta possono iscriversi tramite procedura di registrazione.

Dal Comune ricordano che hanno diritto all’agevolazione tariffaria esclusivamente gli utenti residenti nel Comune di Pescara con situazione reddituale, risultante dall’attestazione Isee e relativa Dsu 2018, per prestazioni agevolate rivolte a minori, relativo ai redditi dell’anno 2016 (Dpcm n.159/2013), non superiore a 5.939,25 euro per l’esenzione e non superiore a 10.632,93 euro per la riduzione del 50%.

Gli utenti aventi diritto che intendono usufruire dell’agevolazione tariffaria, per poter compilare l’autocertificazione Isee contenuta nella procedura online, devono essere già in possesso della documentazione completa (Dsu e Attestazione Isee) relativa ai redditi 2016 (Dpcm 159/2013). L’utente compilando l’autocertificazione Isee si impegna a presentare, entro 5 giorni dall’inserimento della domanda di iscrizione, la documentazione completa (Dsu e Attestazione Isee) all’Ufficio refezione del Comune di Pescara con le seguenti modalità:

Pec : protocollo@pec.comune.pescara.it

raccomandata A/R: indirizzata al Comune di Pescara, Ufficio Refezione Scolastica, Piazza Italia 1, 65121 Pescara; oppure a mano all’Ufficio Protocollo di Palazzo di Città, indicando il mittente e l’oggetto “Refezione Scolastica anno scolastico 2018/2019, Agevolazione Tariffaria”.

«Si ricorda», aggiunge l'assessore Cuzzi, «che non potranno usufruire del servizio di refezione gli utenti che non hanno regolarmente provveduto all’iscrizione on-line, quindi l’invito è a fare l’iscrizione al più presto, dotandosi della documentazione richiesta».

Per informazioni e chiarimenti l'ufficio refezione scolastica è raggiungibile sia fisicamente, stanza numero 2, al secondo mezzanino di Palazzo di Città (accesso diretto da ascensore del corridoio del bar) , sia telefonicamente ai seguenti numeri: 085/4283253/085/4283645/085/4283424 o via mail all’indirizzo servizio.refezione@comune.pescara.it