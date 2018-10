Donna trovata morta nel tunnel della stazione, la sorella in tv a "I fatti vostri" [VIDEO]

Isabella Martello, sorella di Anna Carlini, la 33enne che la mattina del 30 agosto del 2017 venne ritrovata morta nel tunnel della stazione centrale di Pescara, dove sono attualmente in corso i lavori per la realizzazione del mercatino etnico, è stata ospite della storica trasmissione di Rai 2, "I fatti vostri", nella puntata andata in onda ieri.

Il conduttore, Giancarlo Magalli, ha presentato la vicenda prima di mandare in onda una ricostruzione della vita di Anna Carlini e delle sue problematiche di salute che la portavano ad allontanarsi spesso di casa, ma poi veniva sempre recuperata dalla sorella grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Ma non quella maledetta sera nella quale non fece mai ritorno.

Solo nelle ultime settimane si è scoperto come Anna, prima di morire sia stata violentata e lasciata morire. Per questa ragione è in corso un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica che ascolterà anche tre testimoni.

Nel corso della puntata Isabella ha raccontato la storia di sua sorella e il dramma vissuto dal giorno del ritrovamento del cadavere della sorella ribadendo come, per lei, la sorella sia stata «ammazzata».

Il racconto di Isabella parte a un'ora e 17 minuti, per vedere la puntata basta cliccare QUI.