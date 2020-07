Per il rilancio dell'ippodromo d'Abruzzo protagonista anche Pescara assieme a Chieti e San GiovannI Teatino

Un protocollo d'intesa fa i comuni di Pescara, Chieti e San Giovanni Teatino, per valorizzare e potenziare l'ippodromo, facendolo diventare un polo non solo sportivo, ma anche turistico ed economico. Ieri pomeriggio si è tenuto l'incontro per discutere le iniziative da intraprendere, alla presenza del vicesindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente, dell’assessore al turismo, commercio ed eventi del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese, dell’assessore alla Cultura, al turismo e allo sport del Comune di Chieti Marco Russo,oltre al rappresentante della Ippoinvest Giampiero Pieraccini, il presidente del circolo ippico la Cordijana Sabatino Di Properzio e Emiliano Varagnolo, delegato dal Comune di San Giovanni Teatino come referente Anci per la costituzione di un gruppo di lavoro tra i Comuni italiani sede di ippodromi strategici

Il vicesindaco di San Giovanni Teatino Di Clemente ha parlato di un incontro soddisfacente con un'ottima intesa fra le parti, al fine di rendere l'ippodromo un luogo attrattivo non solo per le corse, ma anche per eventi ed iniziative sociali, sportive, turistiche, ludiche, spettacoli, eventi capace di attirare tutte le fasce d'età della popolazione.

