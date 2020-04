IoRiparto Lab: un laboratorio con politici, operatori del settore e visionari

Verrà posto l’Abruzzo in primo piano con esempi di buone pratiche dall’Italia. Il primo appuntamento è previsto sabato 2 maggio, dalle 10 alle 12.30, in diretta streaming. Conduce il giornalista Alessandro Ricci. In studio Giancarlo Alfani, fondatore di IoRiparto.it