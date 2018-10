"Io non rischio", l'evento della Protezione Civile anche a Pescara il 13 e 14 ottobre

Diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi sismici e alluvionali.

Questo l'obiettivo di "Io non rischio", la campagna promossa dalla Protezione Civile, giunta alla sua ottava edizione, che si svolgerà sabato 13 e domenica 14 ottobre anche a Pescara con un punto informativo.

L'appuntamento nel capoluogo adriatico, al quale parteciperà anche il sottosegretario regionale Mario Mazzocca, è in piazza della Rinascita (piazza Salotto).

“Io Non Rischio”, campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico, è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis - Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra - Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab - Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi - Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica.