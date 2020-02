VIDEO | A Pescara don Patriciello, parroco della Terra dei Fuochi e amico di Nadia Toffa

Il prete anticamorra don Maurizio Patriciello è stato ospite stamane dell'Istituto Alberghiero "De Cecco" di Pescara in occasione della "Giornata della Legalità". Durante l'incontro don Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano (Napoli), ha raccontato come da sempre si batta per la legalità in un territorio difficile, nel cosiddetto "Parco Verde" al confine fra le province di Napoli e Caserta, nella nota "Terra dei fuochi". Commosso il suo ricordo dell'inviata e conduttrice de "Le Iene", Nadia Toffa, che in quella zona ha condotto numerose inchieste:

"Nadia ci ha dato tanti insegnamenti - racconta il sacerdote, che celebrò il suo funerale - Ci ha fatto comprendere che la vita è bella anche quando pesa. Lei è stata una grande donna".

Presente all'evento odierno anche l'imprenditore Luigi Leonardi, vittima della criminalità.