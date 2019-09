Diversi comuni del Pescarese resteranno senza acqua il 5 settembre, l'elenco

Diversi comuni in provincia di Pescara (e altri nel Teramano) resteranno senza acqua dopodomani, giovedì 5 agosto.

A farlo sapere è l'Aca che comunica come la sospensione dell'erogazione idrica sia dovuta a lavori di riparazione.

Il primo intervento di riparazione in programma sarà eseguito in località Ponte su Fiume a Castiglione Messer Raimondo e per questo motivo la sospensione dell'erogazione idrica si verificherà giovedì 5 settembre dalle ore 8:30 con il flusso idrico che sarà ripristinato dalle ore 17 con la perfetta normalizzazione su tutta la rete che avverrà però in tarda serata.

Questo l'elenco dei comuni nei quali i rubinetti resteranno a secco:

FARINDOLA – INTERO TERRITORIO

ARSITA – INTERO TERRITORIO

PENNE – LIMITATO A ROCCAFINADAMO, VILLA DEGNA, COLLEMAGGIO, COLLE TROTTA

BISENTI – INTERO TERRITORIO

CASTIGLIONE M. RAIMONDO – INTERO TERRITORIO

CASTILENTI – INTERO TERRITORIO

MONTEFINO – INTERO TERRITOIO

ELICE – INTERO TERRITORIO

CITTA’ S.ANGELO – LIMITATO A CAPOLUOGO, CIPRESSI, FONTE CANALE

ATRI – INTERO TERRITORIO

SILVI – LIMITATO A SILVI ALTA, PIANACCE

Sempre giovedì 5 setttembre, ma dalle ore 8 alle alle 17:30, a causa di un intervento di riparazione sull'addutrice "La Morgia", i rubinetti resteranno a secco nei seguenti comuni: