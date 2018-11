Diversi Comuni in provincia di Pescara restano senz'acqua, ecco quali

Diversi Comuni in provincia di Pescara sono rimasti oggi, venerdì 9 novembre, senza acqua.

In particolare, come fa sapere l'Aca, l'azienda comprensoriale acquedottistica, l'interruzione idrica nella giornata odierna è stata causata da una riparazione urgente sull'adduttrice principale acquedotto Tavo.

I rubinetti sono a secco dalle ore 11:30 di questa mattina e lo saranno fino alle ore 19.

La perfetta normalizzazione del flusso idrico avverrà su tutta la rete in tarda serata.

Questi i Comuni interessati e le zone: