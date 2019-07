Intercultura, anche alcuni studenti pescaresi in partenza verso tutti i continenti

Sono pronti per partire, per un'esperienza personale e formativa indimenticabile gli 11 studenti abruzzesi, alcuni dei quali di Pescara, che hanno aderito al progetto "Intercultura" che prevede la possibilità di far partire gli adolescenti verso tutti i continenti, accolti da altre famiglie.

Domenica 30 giuno nella Casa di Accoglienza S. Maria di Nazareth di Francavilla al Mare c'è stata la cerimonia per i vincitori del bando e la consegna delle pergamene. I ragazzi scelti hanno partecipato ad una serie di incontri formativi del Centro Locale Intercultura di Pescara, mentre in Italia sono 2.200 i ragazzi selezionati e già in partenza per le relative destinazioni. Salutati anche gli studenti stranieri ospitati dalle famgilie e scuole abruzzesi, per creare un ponte fra culture in un mondo sempre più globalizzato ed interconnesso.

Sul sito www.intercultura.it è già disponibile il bando di concorso per l'anno scolastico 2020/21 per ragazzi fra i 15 e 17 anni.