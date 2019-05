Integratori alla curcuma pericolosi: scatta il ritiro dal commercio anche in Abruzzo

Anche in Abruzzo sono state attivate le procedure per il ritiro di un integratore alimentare a base di curcuma, che potrebbe causare epatite colestatica non contagiosa agli assuntori. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla santà Verì, aggiungendo che il Servizio Igiene e sicurezza alimentare ha trovato solo due partite di integratori fra i lotti segnalati per il ritiro, in provincia dell'Aquula ed in provincia di Teramo, che erano già state ritirare dal produttore.

L'allerta è stata inoltrata anche alla Asl che con i carabinieri del Nas provvederà alla verificare dell'effettivo ritiro nei punti vendita.