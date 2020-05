Torna l'appuntamento su Instagram della Regione #Abruzzoacasatua: testimonial un'imprenditrice di Manoppello

Torna l'appuntamento social della Regione Abruzzo #Abruzzoacasatua, ideato dall'assessorato al turismo e che propone una rubrica per far conoscere il territorio e le sue peculiarità naturali, storiche ed enogastronomiche. In ogni puntata, vengono intervistati dei testimonial d'eccezione, "Abruzzo Smart Ambassador" che focalizzeranno l'attenzione sugli aspetti e prodotti caratteristici di tutto l'Abruzzo.

Alle 14 di oggi su @Yourabruzzo, l'account ufficiale Instagram del dipartimento sviluppo economico e turismo della Regione, ci sarà Giulia Scappaticcio che racconterà come l'Abruzzo sia una terra ideale per vacanze a misura di famiglia. Originaria del Lazio ma ormai abruzzese d'adozione, è un'imprenditrice che ospita nel suo casale di famiglia a Manoppello iniziative enogastronomiche, proponendo percorsi natura e storici sulle tradizioni e le eccellenze delle piccole aziende agricole del Pescarese e della regione.