Inquinamento e qualità dell'aria: online il nuovo sito dell'Arta Abruzzo

Presentato questa mattina nella sede dell'Arta il nuovo portale dedicato alla qualità dell'aria ed ai dati sull'inquinamento in Abruzzo. Il sito,raggiungibile all'indirizzo sira.artaabruzzo.it o nel portale istituzionale dell'agenzia nella sezione "qualità dell'aria", presenta diverse novità.

Ad illustrare i dettagli il direttore generale Francesco Chiavaroli e i tecnici dell’Agenzia, che hanno spiegato come a causa di problemi di natura tecnica nell'ultimo anno il portale non sia stato sempre disponibile e per questo l'Arta ha deciso di affidare l'incarico di sviluppare un nuovo portale ad una società specializzata in sistemi informatici per il monitoraggio ambientale.

Gli utenti potranno consultare i dati giornalieri e settimanali per data o località, rilevati dalle 16 centraline regionali di cui sono fornite le coordinate geografiche. Per ogni inquinante vengono forniti una breve descrizione e i limiti di legge. Per tutti i parametri viene inoltre evidenziato il numero dei superamenti registrati dall’inizio dell’anno in corso. Ogni superamento riscontrato viene segnalato da Arta ai Comuni competenti con una comunicazione tempestiva e ufficiale. La principale novità del nuovo portale è la fruibilità da parte dell’utenza dell’indice di qualità dell’aria (IQA), un indicatore che permette di fornire una stima immediata e sintetica sullo stato dell’aria.

Altra novità importante, l'introduzione delle previsioni della qualità dell'aria basate sui campi meteorologici calcolati con il sistema WRF (Weather Research and Forecasting). Infine, sono consultabili i dati storici giornalieri relativi al 2017 per tutte e quattro le province.