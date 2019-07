Inquinamento fiume Pescara, il sindaco Masci convoca i primi cittadini del bacino

Un tavolo di confronto con tutti i sindaci del bacino del fiume Pescara, per discutere della questione inquinamento. Il sindaco di Pescara Masci ha convocato i primi cittadini a Palazzo di Città il 25 luglio prossimo, invitando i sindaci di Alanno, Bussi sul Tirino, Cepagatti, Chieti, Manoppello, Popoli, Rosciano, San Giovanni Teatino, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri e Turrivalignani.

L'obiettivo è attuare strategie comuni e sinergiche per risolvere la questione delle fonti inquinanti del fiume Pescara ed il controllo degli impianti di depurazione e dei loro gestori. Il sindaco di Pescara auspica un'intervento congiunto per per contrastare i reflui inquinanti, diretti e indiretti, immessi nel bacino del fiume, da Popoli a Pescara.

Ricordiamo che Masci, nei giorni scorsi, assieme al consigliere comunale e regionale D'Incecco, aveva effettuato un sopralluogo in barca risalendo il corso del fiume.