A Pescara non migliora la qualità dell'aria nonostante il blocco del traffico, l'analisi dell'Arta

A Pescara e in generale nella nostra regione non migliora la qualità dell'aria nonostante il blocco del traffico causato per le restrizioni sul Coronavirus.

A dirlo sono dati ed elaborazioni dell'Arta Abruzzo che spiega l'andamento dell'inquinamento atmosferico.

"In questo periodo di serrata generale con cui il Paese sta facendo fronte alla diffusione del contagio da Covid-19, le centraline di monitoraggio della qualità dell’aria stanno funzionando regolarmente", dice il direttore di Arta Abruzzo Francesco Chiavaroli.

Chiavaroli specifica come i "i dati di questo periodo costituiranno evidentemente una sorta di “unicum”, da cui trarre indicazioni sulle relazioni tra il grado di “funzionamento” delle attività dell’Abruzzo, le pressioni emissive e come queste influiscono sulla qualità dell’aria in questo periodo".

Arta ha elabotato un primo documento sullo stato di qualità dell’aria in Abruzzo a seguito dei provvedimenti di chiusura disposti dal governo ed efficaci dallo scorso 10 marzo. Queste indagini riguardano gli andamenti, nel periodo dal primo febbraio al 7 aprile, di tre inquinanti certamente associabili alle attività oggetto di chiusure (biossidi di azoto, Pm10 e Pm 2,5), esaminando i dati di alcune centraline della rete regionale di monitoraggio, in particolare nelle realtà dei comuni capoluogo.

"Gli elementi più significativi", sottolinea Chiavaroli, "a oggi riscontrati sull’intera regione sono la riduzione della concentrazione degli ossidi di azoto e l’assenza di “crolli” per i valori di concentrazione di Pm10 e Pm2,5; è poi ben evidenziato un fenomeno di trasporto di polveri asiatiche che, negli ultimi giorni di marzo, ha interessato l’intero Paese".

Il resoconto e i grafici dell'Arta sono disponibili a questo link: https://www.artaabruzzo.it//download/pubblicazioni/20200416_qual_aria_abruzzo_coronavirus.pdf