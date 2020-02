In Abruzzo ancora quasi mille persone colpite dall'influenza

Anche nella settimana a cavallo tra gennaio e febbraio l'Abruzzo resta tra le regioni italiane più colpite dai casi di influenza stagionale.

Infatti sono ancora quasi mille (993) le persone allettate a causa dell'influenza dal 27 gennaio al 2 febbraio.

Secondo gli esperti dell'Istituto superiore di sanità «ci si avvicina al picco epidemico stagionale».

Il numero di casi di sindromi influenzali stimati nell'ultima settimana in italia è pari a circa 795 mila, per un totale dall'inizio della sorveglianza, di circa 4.266.000 casi.

Il livello di incidenza raggiunto si colloca, per ora, "all'interno della soglia di intensità media", precisano gli esperti dell'Iss. L'incidenza totale nel nostro Paese è pari a 13,2 casi per mille assistiti. E ancora una volta i più colpiti sono i bambini al di sotto dei cinque anni, con un'incidenza pari a 39,8 casi per mille assistiti. Val D'Aosta, Lombardia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata sono le regioni maggiormente colpite. Infatti nella nostra regione l'incidenza è pari a 18,97 casi per mille assistiti.