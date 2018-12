Influenza, l'Abruzzo è tra le regioni più colpite

L'influenza di stagione inizia a colpire sempre più persone in questo mese di dicembre e l'Abruzzo risulta tra le regioni più copite a livello italiano.

Tra i più colpiti, come tradizione, ci sono i bambini, e il totale di coloro costretti a letto è già pari a 647mila.

Secondo l'ultimo bollettino Influet, dell'Istituto superiore di sanità (Iss), il livello di incidenza totale è pari a 2,52 casi per mille assistiti, sotto la soglia che determina l'inizio del periodo epidemico. Finora solo in Piemonte, Lombardia, provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania, Calabria e in Sicilia è stata superata la soglia epidemica nazionale.

Analizzando i dati relativi solo alla settimana tra il 3 e il 9 dicembre, emerge come la nostra regione, insieme a Molise, Lombardia e Provincia autonoma di Trento, sia tra le regioni che ha fatto registrare la più alta incidenza di casi influenzali. Nella 49 esima settimana il livello di incidenza in Italia è stato di 2,78 casi per mille assistiti, 5,69 in Abruzzo. L'Istituto superiore i sanità evidenzia però che l'incidenza osservata in alcune regioni è fortemente influenzata dal ristretto numero di medici e pediatri che hanno inviato i loro dati. In Abruzzo sono stati 32, per un totale di 36.205 assistiti.