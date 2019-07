Zanzara tigre, è allarme infestazione anche a Pescara

Allarme zanzare tigre sia a Pescara che nell'intero Abruzzo fino alla fine di luglio.

A segnalare l'allerta è l'elaborazione di Anticimex su base dati Vape in base alla quale, nella settimana dal 25 al 31 luglio, indice potenziale di infestazione a livello massimo all’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo.

Settimana di bollettini rossi, tra temperature roventi e partenze per le vacanze e tutte le province abruzzesi raggiungeranno l’indice potenziale di infestazione di zanzara tigre più alto, in una scala di intensità da 0 a 4, con una tendenza futura in crescita e un indice di calore compreso tra i 32 e i 40 gradi.