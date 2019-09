Indice di sportività, Pescara solo 58esima a livello italiano

Pescara si posiziona solo al 56esimo posto a livello italiano per l'indice di sportività.

La nostra provincia ottiene un punteggio totale di 455,66 su un valore totale di 1000.

Il dato emerge dalla classifica stilata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" che ha eseguito un'indagine insieme alla società PtsClas.

La graduatoria finale si basa su 32 indicatori suddivisi in aree tematiche (discipline di squadra, individuali, associazioni e presenza di strutture dedicate alla pratica sportiva). In Abruzzo, Teramo si piazza al 53°, mentre Pescara è al 58° posto seguita da Chieti (64°) e L'Aquila (all'80° posto). In cima alla classifica, ci sono due province del Nord: Trento e Trieste, seguite in terza posizione da Macerata, mentre nella classifica per aree tematiche Teramo si piazza in vetta alla classifica per il calcio dilettanti e L'Aquila si posiziona al quinto posto con l'indicatore "Sport e turismo".