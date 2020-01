Incontro Mit-Aspi, tutto rinviato ma si va verso il ripristino della circolazione dei tir sull'A14. Secondo quanto si apprende, infatti, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verrà dato parere favorevole al ritorno dei mezzi pesanti, seppur ad andatura contenuta, qualora saranno confermati i dati positivi sulla messa in sicurezza del viadotto Cerrano, anticipati oggi da Autostrade per l'Italia durante il vertice di Roma.

Il concessionario dovrà fornire al Mit la relazione finale il prossimo 13 gennaio. Negli ultimi giorni i camion hanno mandato in tilt la viabilità locale sulla Statale 16 e nell'area limitrofa all'autostrada, rendendo improrogabile una decisione sull'argomento.

Ecco cosa ha dichiarato il ministro Paola De Micheli in risposta a una missiva del governatore Marco Marsilio:

"I valori attualmente disponibili, ed anticipati dal concessionario, appaiono confortanti. In tempi ristretti si prevede l'ultimazione delle analisi e, ove fossero confermati i dati positivi, ferme restando le autonome determinazioni dell'autorita' giudiziaria, potrebbero ricorrere le condizioni per ristabilire il transito degli automezzi con favorevoli effetti sulla viabilita' statale. Sono inoltre allo studio ipotesi di caratterizzazione dei lavori di sostituzione delle barriere laterali sulla A14 con un minore ingombro, in modo da consentire l'impiego di più corsie di transito. In sede programmatica saranno inoltre valutate da questo ministero, anche attraverso un proficuo confronto con il territorio, tutte le ulteriori iniziative di adeguamento rivolte a superare gli attuali limiti infrastrutturali".