Incidenti stradali, calano morti e sinistri nel pescarese: tutti i dati

Abruzzo regione in controtendenza rispetto ai dati nazionali per quanto riguarda le vittime di incidenti stradali. L'Aci, infatti, ha diffuso i dati riguardanti i sinistri in Italia, nella nostra Regione e nella nostra provincia per il 2017. Se a livello nazionale c'è stato un incremento delle vittime salite a 3.378 con un 2,9% in più rispetto all'anno precedente, in Abruzzo i morti sono stati 69, sette in meno rispetto al 2016. Calano lievemente a livello nazionale gli incidenti totali ed anche nella nostra regione c'è stata una diminuzione del 3%.

Andando ad analizzare i dati relativi alle quattro province abruzzesi, Pescara è la provincia con meno vittime. Sono 9 i morti nel 2017 lungo le nostre strade, 1.054 i feriti e 745 gli incidenti totali. Teramo è la provincia più pericolosa sulle strade con 846 sinistri mentre a L'Aquila e provincia il triste primato delle vittime, 22 nel 2017. Scendendo nella classifica dei singoli comuni, ovviamente Pescara capoluogo fa registare quasi il 50% degli incidenti, ma colpisce il dato di Città Sant'Angelo che, a fronte di una popolazione di 15 mila abitanti, ha registrato 55 incidenti, superando anche Montesilvano che si ferma a 44.

I dati completi sono disponibili all'indirizzo: http://www.pescara.aci.it/spip.php?article7721