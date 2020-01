Incidente sul lavoro, operaio schiacciato tra terna gommata e furgone

Grave infortunio sul lavoro per un operaio della ricicleria di Ambiente spa di Pescara ieri, lunedì 20 gennaio.

Uno dei lavoratori, V.R., 60 anni, è infatti rimasto schiacciato accidentalmente dalla pala di una terna gommata contro un furgone che stava scaricando dei rifiuti.

Il 60enne è stato accompagnato in ospedale dai soccorritori del 118 in ospedale dove sono state riscontrate fratture alle gambe e contusioni in altre parti del corpo con una prognosi iniziale di 30 giorni.

A denunciare quanto accaduto è Renzo Padovani, segretario provinciale del sindacato Fiadel, che sottolinea come con questo, «la conta degli infortuni gravi che avvengono nella ricicleria in questione, sale ulteriormente nel giro di poche settimane, i lavoratori pur di assicurare il servizio con carichi di lavoro eccessivi, rischiano quotidianamente la loro incolumità. In palese contrasto con le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro che si ritiene debbano essere garantite sempre. Nonostante le ripetute e pronte segnalazioni verbali e scritte fatte ai responsabili e al Comune riguardo alle carenti condizioni di sicurezza e spazio in cui il sito riversa, e a tal proposito nell’aprile del 2019 sono state convocate le Asl senza ottenere gli sperati risultati della messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Questo quanto aggiunge Padovani: