Incidente in autostrada, camion ribaltato in A14: tratto chiuso verso Pescara

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, venerdì 30 novembre, sull'autostrada A14.

Un camion si è infatti ribaltato all'altezza del km 278,8 tra i caselli di Porto Sant'Elpidio e Fermo in direzione di Pescara.

A causa di quantro successo è stata disposta la chiusura del tratto interessato dall'incidente.

All'interno del tratto chiuso il traffico non è bloccato ma rimangono con 4 chilometri di coda e si transita su una sola corsia. Disposta anche l'uscita obbligatoria a Porto Sant'Elpidio, dove al momento, alle ore 10, si registrano 2 chilometri di coda, ma in alternativa si consiglia di uscire a Civitanova Marche, per poi rientrare in autostrada a Fermo dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Il conducente del Tir sarebbe in gravi condizioni.