Ragazza ferita autobus Caprara, l'Alberghiero: "Preghiamo per lei, porteremo le lezioni in ospedale"

Massima vicinanza, preghiere ed affetto per la giovane studentessa rimasta gravemente ferita nella tarda mattina di ieri nell'incidente che ha coinvolto un autobus Tua. La dirigente scolastica dell'Istituto Alberghiero di Pescara Di Pietro commenta il drammatico incidente che ha coinvolto una studentessa dell'istituto pescarese.

Il personale, i docenti ed i compagni di classe esprimono sgomento per quanto avvenuto alla ragazza, una studentessa bravissima ed ora le preghiere di un rapido recupero si concentreranno verso di lei, così come le energie per aiutarla in qualsiasi necessità non appena sarà uscita dal coma farmacologico indotto standole vicino in reparto:

"Siamo certi che, grazie al suo carattere forte, volitivo, energico e determinato, saprà superare le difficoltà e riprendere il percorso didattico-professionale per realizzare i suoi sogni di vita e costruire il proprio futuro. Non appena la nostra ragazza se la sentirà, in accordo con la famiglia, attiveremo ogni possibilità affinchè anche durante la convalescenza possa continuare la scuola: stiamo già organizzando il corpo docente per portare le lezioni sin dentro l’ospedale, sempre con l’autorizzazione dei medici e compatibilmente con le attività di riabilitazione, e le assicureremo la necessaria assistenza domiciliare nello studio. Per ora però, ripeto, la nostra priorità è che la nostra studentessa si riprenda al meglio e che possa presto tornare a

sorridere”

Ricordiamo che la ragazza, una 17enne originaria del Foggiano, ha riportato l'amputazione del piede destro e l'amputazione di due dita del piede sinistro, oltre alla frattura del setto nasale ed a varie fratture alle gambe.