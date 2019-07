Inchiesta Pescaraporto, assolto l'ex governatore D'Alfonso

Il gup del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, ha assolto oggi nel processo con rito abbreviato, perché "il fatto non sussiste" l'ex governatore Luciano D'Alfonso nell'ambito dell'inchiesta per la costruzione del complesso edilizio denominato 'Pescaraporto' lungo la riviera in prossimità del porto turistico.

Insieme a D'Alfonso sono stati assolti anche l'ex segretario dell'ufficio di presidenza della giunta regionale Claudio Ruffini, il dirigente del Genio civile Vittorio Di Biase, l'avvocato Giuliano Milia ed il dirigente comunale Guido Dezio.

Per tutti l'accusa era di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico. Per D'Alfonso, Milia e Ruffini erano stati chiesti dieci mesi mentre, per gli altri due, sei mesi.