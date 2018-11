Inchiesta Rigopiano, archiviate le posizioni degli ex governatori D'Alfonso, Chiodi e Del Turco

Nella chiusura delle indagini relative all'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano emerge come le posizioni degli ex governatori della Regione Abruzzo siano state archiviate.

Il riferimento è agli ex presidenti Luciano D'Alfonso, Gianni Chiodi e Ottaviano Del Turco.

La Procura di Pescara, che stava indagando sulle 29 persone morte nella valanga che il 18 gennaio 2017 travolse e distrusse l'hotel Rigopiano di Farindola, aveva inizialmente coinvolto 40 persone nelle indagini.

A conclusione delle indagini risultano indagate solamente in 25 (24 persone e una società). I nomi stralciati e per i quali sarebbe stata chiesta l'archiviazione sono: