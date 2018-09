Tir a fuoco sulla A14: autostrada chiusa per lavori

Chiusa per lavori l'autostrada A14 nella notte fra il 25 e 26 settembre per lavori. Dopo l'incendio che ha interessato ieri il rimorchio di un tir fra i caselli di Pescara Ovest e Pescara Sud, saranno infatti necessari dei lavori per il ripristino del manto stradale. La chiusura scatterà dalle 23 alle 06 del mattino. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Pescara Ovest, sarà possibile proseguire sulla SS 16 Adriatica e sulla SS 714 in direzione Foggia e seguire le indicazioni per il casello di Pescara Sud.

