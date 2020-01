Incendio alla Isolbit di Villanova, l'avviso di sindaco e assessore di Pescara sui fumi del rogo

Possibile pericolo fumi tossici causati dall'incendio alla Isolbit di Villanova di Cepagatti, azienda che si occupa di recupero e riciclo di materiali plastici.

Sulla vicenda è stata emessa una comunicazione ufficiale da parte dell'amministrazione comunale di Pescara.

Questo quanto fanno sapere alla popolazione il sindaco Carlo Masci e l'assessore alla Protezione Civile, Eugenio Seccia:

"Pur a seguito del rogo che ha coinvolto lo stabilimento della Isolbit di Villanova di Cepagatti, non sono al momento riscontrabili ipotesi di tossicità per la popolazione del capoluogo a fronte della densa colonna di fumi provocata dal rogo. L'assessorato alla Protezione civile precisa che la situazione resta costantemente monitorata e che in caso di manifestazioni di eventuale rischio la comunità verrà tempestivamente informata".