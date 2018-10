Autostrada A24 chiusa al traffico per incendio

Un incendio si è sviluppato sull'autostrada A24 Roma-Teramo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 16 ottobre.

In particolare, è stata decisa la chiusura del tratto compreso tra Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola a causa di un veicolo in fiamme al chilometro 45 che ha provocato anche fumo sulla carreggiata stradale. Dunque anche in direzione Pescara il traffico è bloccato con uscita obbligatoria.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code.

Come fa sapere Strada dei Parchi è stata istituita l'uscita obbligatoria a Vicovaro-Mandela con rientro in autostrada a Carsoli-Oricola dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul posto sono presenti la polizia stradale, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso sanitari e meccanici e i mezzi di Strada dei Parchi.