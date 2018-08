Incendi in via dell'Emigrante: sopralluogo e bonifica del Comune

Sopralluogo del vicesindaco Blasioli, assieme al consigliere Casciano ed agli operai Attiva in via dell'Emigrante. Qui, infatti, diversi residenti della zona hanno segnalato una situazione di degrado estremo e diversi incendi appiccati all'interno di uno stabile abbandonato.

Il vicesindaco ha verificato che si tratta di un immobile abbandonato dal 2008, ed Attiva ha già provveduto a rimuovere alcuni pneumatici mentre è stata inviata una segnalazione alla proprietà dello stabile per chiedere l'immediata messa in sicurezza dell'area, considerando la presenza di cespugli e rovi che potrebbero costituire un pericolo in caso di incendio.