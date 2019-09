Nuovi dirigenti Comune di Pescara, ecco nomine e incarichi dati dal sindaco

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha conferito oggi, sabato 14 settembre, i nuovi incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo del Comune.

Il conferimento consegue alla revisione dell’assetto organizzativo dell'Ente con il passaggio da una macro-struttura a matrice per funzioni a una organizzazione per obiettivi.

Masci ha inoltre attribuito l'incarico di dirigente “ad interim” del Settore “Programmazione Provveditorato e Patrimonio” a Luciana Di Nino; l'incarico di dirigente “ad interim” del Settore “Lavori Pubblici” a Giuliano Rossi; l'incarico di dirigente “ad interim” del Settore "Innovazione Sicurezza e Partecipazioni" ad Andrea Ruggieri e ha individuato, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi quali sostituti dei Dirigenti per i casi di assenza o impedimento fino a 30 giorni: Fabio Zuccarini per “Programmazione Provveditorato e Patrimonio”, Aldo Cicconetti per Settore “Lavori Pubblici” e Maria Gabriella Pollio per il Settore "Innovazione Sicurezza e Partecipazioni. In attesa di individuare il nuovo comandante della polizia municipale, la reggenza del Settore è stata conferita al Vice Comandante Danilo Palestini.

Nei prossimi giorni il sindaco provvederà a individuare le figure dei coordinatori d’area all’interno dalle macrostrutture del Comune di Pescara. Questo quanto dichiara il primo cittadino:

“Si completa con le nomine fatte oggi – ha dichiarato il Sindaco Carlo Masci - la nuova organizzazione voluta a tempi di record dall’Amministrazione che presiedo e che pertanto vedrà la piena operatività a far data dal 16 settembre. Nelle prossime ore il direttore generale, secondo quanto stabilito dal nuovo regolamento degli Uffici e dei Servizi, provvederà alle nomine dei responsabili delle Posizioni organizzative. Auguro a tutti i Dirigenti e funzionari e a tutti i dipendenti un proficuo lavoro al servizio dell’intera Comunità Pescarese".