Sostegno alle mamme che partoriscono, inaugurato lo spazio “Fiocchi in ospedale”

È stato inaugurato oggi al Santo Spirito, nella Sala Gialla della UOC Ostetricia e Ginecologia, lo spazio “Fiocchi in ospedale” di Save the Children, dedicato alle mamme in gravidanza e ai loro figli neonati in collaborazione con la Regione Abruzzo e il sostegno di Pampers.

Ecco cosa ha affermato Raffaela Milano, Direttrice programmi Italia-Europa di Save the Children:

“Siamo particolarmente fieri di poter inaugurare oggi il 10° spazio del Progetto Fiocchi in Ospedale proprio qui a Pescara. Il sostegno alla genitorialità ed in particolare il supporto alle mamme in gravidanza e subito dopo il parto è fondamentale, soprattutto nelle regioni come l’Abruzzo dove la povertà relativa delle famiglie ha avuto il maggior incremento in Italia, superando la percentuale del 5%. Il Progetto accompagna le mamme in tutte le fasi della loro gravidanza fino ai primi mesi dopo il parto, supportando le donne in questo momento così delicato della loro vita” .

Il nuovo spazio 'Fiocchi in ospedale' sarà aperto ogni martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.