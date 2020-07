Inaugurata all'aeroporto la sede regionale del soccorso alpino speleologico abruzzese. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina alla presenza delle massime autorità militari. Per l'occasione è stato anche consegnato un nuovo mezzo al Sasa di Chieti. Presente il presidente nazionale del soccorso alpino, Maurizio Dellantonio:

"Questa nuova sede permetterà un migliore coordinamento nei soccorsi - ha detto - L'Abruzzo è una delle più importanti realtà del Centro Sud e per me è sempre un grande piacere venire in questa regione dove lavorano grandi professionisti. Quella di oggi è stata per noi anche l'occasione per ricordare quei tanti soccorritori che hanno pagato con la vita il loro volontariato".