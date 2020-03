Attualità Santa Filomena / Via Pier Paolo Pasolini

Inaugurati il parco Morelli e il campo Croce [FOTO]

La cerimonia si è tenuta in via Pasolini. Il parco è stato intitolato a Mimmo Morelli, compianto titolare di un negozio di barberia della zona. L'impianto sportivo, invece, è stato intitolato ai fratelli Croce, proprietari per molti anni del terreno