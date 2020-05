ilMioViaggioInCantina, gli studenti del De Cecco a lezione di sostenibilità in vigna

Parte l'iniziativa #ilMioViaggioInCantina, che vedrà gli studenti dell’alberghiero De Cecco a lezione di sostenibilità in vigna. Il progetto, a cura dell'azienda Cascina del Colle, prenderà il via domani mattina alle ore 11 con un webinar intitolato “La circolarità nell’enogastronomia: Professionisti & Studenti a confronto ai tempi della pandemia”.

Ecco cosa ha spiegato la dirigente scolastica del De Cecco, Alessandra Di Pietro:

“L’Istituto alberghiero De Cecco è da sempre la scuola che ha accompagnato la didattica pura con la formazione laboratoriale ed esperienziale e l’emergenza Covid-19 non ha fermato per un secondo il nostro lavoro. E nella fase della formazione è fondamentale per i nostri ragazzi confrontarsi con i testimoni della nostra società, i professionisti, gli ed studenti, su un tema come quella della sostenibilità di grande importanza, oggi più di ieri”.