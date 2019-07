Il Volo in visita ai bambini dell'Agbe ricoverati in ospedale [VIDEO]

Il trio de Il Volo, di cui fa parte anche l'abruzzese Gianluca Ginoble, è stato in visita ieri pomeriggio ai bambini dell'Agbe ricoverati in ospedale che non avevano potuto incontrare i tre giovani tenori nella precedente visita di marzo alla casa alloggio di via Rigopiano.

I cantanti avevano promesso che sarebbero tornati, e così è stato: poche ore prima del loro concerto alla Civitella di Chieti si sono presentati al 'Santo Spirito' carichi di regali e, arrivati al quinto piano, dopo essere stati accolti dallo staff di Oncoematologia Pediatrica hanno cominciato i loro giri di saluti e allegria, partecipando anche a una seduta di musicoterapia in corso.

Sempre sorridenti e disponibili, Gianluca, Piero e Ignazio hanno dimostrato ancora una volta tutta la loro sensibilità.