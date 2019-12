Il sindaco di Lanciano difende il suo iceberg e critica il nostro Titanic. Non ci sta Mario Pupillo, che risponde a "Detto Fatto" dopo l'attacco di ieri pomeriggio e, sulla pagina Facebook del programma di Rai 2, parla dell'installazione di Natale che verrà posizionata sabato 7 dicembre in piazza Plebiscito, dicendo a chiare lettere: "Non c'è alcun legame con l'opera di Pescara".

L'opinionista della trasmissione, Jonathan Kashanian, aveva criticato il progetto #GoOn (che vuole simboleggiare lo scioglimento dei ghiacciai) accostandolo alla luminaria nel centro di Pescara che raffigura il Titanic, nave tristemente nota per essere affondata nel 1912 dopo la collisione con un iceberg.

Ma ora Pupillo ha deciso di intervenire personalmente, precisando quanto segue: