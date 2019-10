Help Center della stazione, quasi 35 mila interventi nel 2018 a Pescara

Quasi 35 mila interventi di assistenza nel 2018 nell'help center della stazione centrale di Pescara. Sono i numeri snocciolati da Ferrovie che ha tracciato un bilancio dell'attività sociale svolta dai punti di ascolto ed aiuto presenti in diverse stazioni d'Italia, dedicati agli emarginati ed alle persone in difficoltà economica.

Precisamente sono stati 34.817 gli interventi effettuati, di cui 20.209 di bassa soglia, ovvero per distribuzione pasti e beni di prima necessità. Ben 14.608 invece quelli di orientamento sociale come segretariato sociale, accoglienza, posti letto ed orientamento igienico sanitario. Assistenza anche a chi cerca lavoro. Il totale degli utenti transitati dall'help center è di 673, con il 76% già fruitore ed il 24% nuovi. Un terzo sono uomini, 31% donne e ben il 29% transessuali. Gli italiano sono il 35% così come gli europei, il 30% invece sono extracomunitari.