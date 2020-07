Dopo il "Flaiano", il premio Oscar Helen Mirren visita l'entroterra pescarese [FOTO]

Non chiamatela diva, tanto meno Regina. Il premio Oscar Helen Mirren ha sorpreso positivamente tutti per la sua umiltà e semplicità, riscontrati durante questo suo soggiorno breve a Pescara in occasione del "Flaiano Film Festival".

Come racconta la pagina Facebook "L'abruzzese fuori sede", l'attrice britannica è stata avvistata in tre diverse località della provincia, alla scoperta delle bellezze del territorio e alla ricerca dei sapori enogastronomici locali.

A questi ci ha pensato il ristorante "Le Bistrot" a Torre de' Passeri, dove la protagonista del film "The Queen" ha assaporato il meglio della cucina abruzzese.

Tappa obbligata anche alla Cantina Zaccagnini a Bolognano, tra degustazioni di vino e le immancabili foto ricordo con gli ammiratori. Infine, non poteva mancare l'ottimo gelato artigianale prodotto nel laboratorio di Antonio Ascenzo a San Valentino in Abruzzo Citeriore. In questo tour nell'entroterra abruzzese c'è stato anche modo di concedersi una parentesi culturale, visitando la mostra "D'Annunzio intimo e segreto" presentata nella casa natale del poeta in corso Manthoné a Pescara. Ai più attenti non è sfuggito un particolare: Helen Mirren si è presentata l'altra sera sul palco del "Flaiano" indossando al collo un prezioso ciondolo realizzato dai maestri orafi di Scanno.