Heinz Beck a Pescara rivela: "Vorrei preparare una pizza al Papa"

È in vetta alla cucina mondiale da due decenni e insieme alle tre Stelle Michelin annovera tre Forchette della Guida Gambero Rosso e quattro Cappelli della Guida L'Espresso.

Heinz Beck, chef tra i più geniali al mondo è stato supervisore, ieri sera, mercoledì 11 settembre, al ristorante stellato "Cafè Les Paillotes" di Pescara dove, intervistato dal giornalista Stanislao Liberatore per Radio Delta 1, ha rivelato: «Ho letto che il Santo Padre desidera mangiare una pizza; ebbene io mi candido a prepararne una speciale proprio per lui... Credo così di esaudire un suo desiderio».