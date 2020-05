Handycare dona al Comune di Pescara 1000 mascherine per i cittadini - FOTO

Il Comune di Pescara ha ricevuto questa mattina la donazione di un lotto di mille mascherine da parte dell'azienda Handycare, di Andrea Gianvito. Il primo cittadino ha ricevuto l'imprenditore che gli ha consegnato direttamente i pacchi contenenti i dispositivi di protezione individuale che ora saranno consegnati gratuitamente ai cittadini.

Il sindaco ha commentato:

Una mano tesa ai pescaresi da chi di mani se ne intende. Un gesto di solidarietà concreta che arriva in un momento in cui occorre osservare ancora con attenzione tutte le precauzioni per evitare il contagio

Ricordiamo che a Pescara ed in tutto l'Abruzzo le mascherine sono obbligatorie in tutti i luoghi chiusi ed all'aperto nelle situazioni in cui non è possibile garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.