Guardie Nazionali Ambientali: nuovo giuramento in Prefettura a Pescara

Importante riconoscimento per i volontari delle Guardie Nazionali Ambientali diretti dal Dirigente Regionale Luigi Di Benedetto che, dopo aver giurato in Prefettura a Pescara, hanno ottenuto i decreti Guardia Particolare Giurata zoofila, zootecnica e ambientale. L'ispettore della Polizia di Stato, ora in pensione, ha formato le squadre operative che di fatto collaboreranno in auto alle forze dell'ordine, contrastando illeciti riguardanti il bracconaggio

Ricordiamo che le Guardie in ottemperanza alle normative vigenti di Stato possono a tutti gli effetti identificare le persone, chiedere i documenti e sanzionarli per le violazioni dei decreti a loro rilasciati.