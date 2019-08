Giuramento a Pescara per 10 nuove guardie ecozoofile del Wwf

Giuramento e rilascio degli attestati ieri mattina, lunedì 19 agosto, in Prefettura a Pescara per 10 nuovi guardie particolari zoofile del Wwf che hanno completato l'iter di formazione.

I dieci volontari del Wwf hanno svolto lo scorso anno un impegnativo corso di formazione superando anche un esame abilitativo finale.

Hanno completato il loro iter autorizzativo che ha già previsto la consegna degli attestati da parte della Regione Abruzzo e il giuramento davanti ai sindaci delle rispettive città di residenza. In tutta la regione sono state formate 25 guardie, residenti in tutte le province abruzzesi.

Le dieci guardie che hanno giurato sono:

Al giuramento è stato presente il delegato regionale del Wwf Abruzzo, Filomena Ricci, che così commenta:

«Avere nuclei di guardie attive che controllano il territorio, in appoggio alle forze dell’ordine, è un privilegio e una forza per il Wwf. Questi volontari che sacrificano il loro tempo libero a tutela della legalità rappresentano un patrimonio importante per la nostra associazione e per l’intera collettività abruzzese. Dopo la cerimonia di oggi aumenterà ancora di più la vigilanza nel territorio».