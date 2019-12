Rinnovate le convenzioni per proseguire il progetto "Guadagnare Salute" della Lilt nelle scuole pescaresi

Proseguirà anche nel 2020 l'iniziativa "Guadagnare Salute" promossa dalla Lilt Abruzzo e che prevede la partecipazione anche del Coni regionale e dell'ufficio scolastico regionale, per una serie di incontri e iniziative con i giovani per fare informazione e prevenzione per le malattie oncologiche.

L'assessorato regionale alla sanità farà da supervisore delle iniziative, che prevedono la formazione dei giovani che sensibilizzeranno anche gli adulti al tema della prevenzione, come spiega il presidente della Lilt abruzzese professor Lombardo:

In sostanza entriamo nelle scuole, ogni anno ne individuiamo tre o quattro, Istituti Superiori o anche scuola primaria, prepariamo gli studenti fornendo le prime nozioni sulla malattia oncologica e poi, con gli studenti coinvolti, decidiamo su quale aspetto puntare, predisponendo un vero progetto di prevenzione primaria. Attraverso la firma delle convenzioni odierne, andiamo a rafforzare il nostro lavoro attraverso due partner privilegiati, ovvero l’Istituzione scuola e il CONI, dunque la conoscenza e la pratica attiva, che sono i due percorsi prioritari per portare avanti l’attività di divulgazione. Ora dovremo risolvere quella che è una crisi logistica della Lilt di Pescara che attualmente non ha una vera sede, visto che la grandinata del 10 luglio ha creato problemi strutturali all’edificio di via Rubicone, e attualmente non abbiamo neanche una sede regionale in cui poter svolgere riunioni

Massima collaborazione è stata assicurata dall'ufficio scolastico regionale e dal Coni.