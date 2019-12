Caso Open, il Gruppo Toto: "Su autostrade A24 e A25 nessuno sconto o favore"

"Non abbiamo chiesto né ricevuto favori". Il Gruppo Toto, come riferisce l'AdnrKronos, torna a ribadire che sono "pretestuose e fuorvianti le ricostruzioni che chiamano in causa la controllata Strada dei Parchi SpA (SdP), concessionaria delle autostrade A24 e A25, come beneficiaria di favori da parte del governo di Matteo Renzi".

"Per tenere in piedi la tesi dei 'favori", si egge in una nota del Gruppo, "continuano ad apparire sulla stampa riferimenti alla norma che è servita a finanziare la messa in sicurezza urgente delle autostrade A24 e A25. Vengono però del tutto ignorate date e riferimenti, giudiziari e temporali, che precedono questa norma e ne sono la genesi, che da soli smontano le tesi sin qui apparse. Stiamo parlando dell'articolo 52 quinquies della legge 21 giugno 2017 numero 96, approvato dal Parlamento, per la conversione del DL n. 50/2017. Bene questa norma stabilisce che, "tenuto conto della necessità ed urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25", prevede che "l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione …relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso..". Ebbene tale norma rispondeva all'obbligo da parte del Governo di rispettare una sentenza del Tar Lazio, n. 02844, 7 giugno 2017 la quale ordinò al Governo allora in carica di sanare una situazione di mancato finanziamento delle opere straordinarie di messa in sicurezza antisismica (anti-scalinamento dei viadotti), imposte, fuori dal contratto di concessione, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- MIT (Nota prot. 7685 del 3.05.2017, Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma, Direzione Generale Vigilanza sulle Concessioni Autostradali)".

Questo quanto aggiunge il Gruppo Toto: