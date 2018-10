Il Gruppo Scout Pescara 1 a Roma per il Beato Nunzio Sulprizio Santo

C'era anche il Gruppo Scout Pescara 1 della parrocchia Santo Spirito domenica scorsa in piazza San Pietro a Roma per la canonizzazione del beato Nunzio Sulprizio.

Migliaia di giovani hanno affollato piazza San Pietro per prendere parte alla canonizzazione di 7 nuovi Santi tra i quali anche il nostro conterraneo beato Nunzio Sulprizio di Pescosansonesco.

Alla celebrazione ha partecipato una nutrita rappresentanza del Gruppo Scout Pescara 1 della parrocchia Santo Spirito che ha raggiunto la capitale in pullman partendo alle 4 di mattina pur di testimoniare la propria fede e vicinanza al Santo pescarese già ribattezzato da Papa Francesco il Santo dei Giovani!

Gallery