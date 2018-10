Grillo contro gli autistici, Ferrante a Sabatini e Vacca: "Una vergogna"

Una lettera aperta, inviata al Sottosegretario pescarese del M5S Gianluca Vacca ed alla consigliera comunale grillina Sabatini, per esprimere il disappunto dei disabili abruzzesi in merito alle dichiarazioni fatte da Beppe Grillo nei giorni scorsi sugli autistici e sui malati della sindrome di Aspenger. A parlare è il presidente dell'associazione "Carrozzine Determinate" Claudio Ferrante

Grillo durante un intervento pubblico aveva ironizzato sulle malattie e sui disturbi mentali degli italiani prendendo come esempio proprio gli autistici e malati della sindrome di Aspenger paragonandoli a degli psicopatici. Ferrante ha parlato di frasi pesanti e vergognose:

Ma non possiamo rimanere indifferenti di fronte all’eco delle parole di una persona che ha il privilegio di parlare alle folle, di fronte all’effetto che queste parole possono creare nella gente che ascolta “ridendo” il suo sproloquio. La satira dovrebbe interrompersi dove inizia la sofferenza o dove lo sforzo di chi vive una condizione diversa dai più, viene ridicolizzato. Un personaggio pubblico dovrebbe ben riflettere prima di parlare di persone che nella maggior parte dei casi vengono messe agli angoli della società e discriminate, la politica stessa dovrebbe fermamente e ufficialmente prendere le distanze da una posizione così indegna e discriminatoria soprattutto dell’autismo che ricordiamo non è una malattia ma una condizione di neurodiversità

Ferrante auspica proteste e manifestazioni pubbliche da parte delle famiglie di persone autistiche per evitare quella che definisce "involuzione culturale", gettando al vento anni di battaglie sociali per l'inclusione delle persone autistiche in tutti gli aspetti della vita quotidiana.