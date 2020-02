Cittadini dell'associazione "Green bird" puliscono la spiaggia di Pescara - FOTO - VIDEO

Hanno deciso di trascorrere una domenica all'insegna della tutela dell'ambiente, ripulendo la spiaggia di Pescara e la zona degli scogli dai rifiuti. Protagonisti dell'iniziativa, che si è tenuta domenica 9 febbraio, i volontari dell'associazione "Green Bird", organizzazione senza scopo di lucro, che ha un unico gruppo in Italia, in Abruzzo, ma che punta ad espandersi aumentando il numero di volontari con iniziative ed eventi. In campo famiglie, adulti e bambini.

Raccolti quasi 20 sacchi di rifiuti differenziati di ogni genere: dalla plastica al polistirolo, all'insegna dello slogan "La città pulita crea una mente pulita".

L'associazione è presente in 17 Paesi ed è nata in Giappone.