Grandinata 10 luglio, è ufficiale: non riconosciuto lo stato di emergenza all'Abruzzo. Niente rimborsi

Adesso è ufficiale: all'Abruzzo è stato negato il riconoscimento dello stato di emergenza per la grandinata dello scorso 10 luglio.

A farlo sapere è il governatore Marco Marsilio visto che la decisione è stata notificata alla Regione dal dipartimento di Protezione Civile.

La conseguenza è chiara: non saranno riconosciuti contributi statali per i danni provocati dalla eccezionale grandinata. Per buona pace di quei cittadini che avevano presentato domanda per il rimborso.

Secondo la Protezione Civile, nonostante i plurimi sopralluoghi effettuati nei comuni maggiormente colpiti, i danni riscontrati possono e devono essere affrontati con le ordinarie risorse degli Enti locali interessati.

Così commenta Marsilio che annuncia che chiederà l'intervento del Governo: