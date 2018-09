Morto Goran Kuzminac, il ricordo dell'amico 'Nduccio

Mondo della musica in lutto per la morte di Goran Kuzminac, il cantautore che amava l'Abruzzo per la sua amicizia con Ivan Graziani e 'Nduccio.

Kuzminac è deceduto la notte scorsa all'età di 65 anni nella sua casa in Trentino. Numerose le sue esibizioni a Pescara e nella nostra regione nel corso degli anni.

Queste la parole con le quali 'Nduccio ricorda l'amico di tante avventure: